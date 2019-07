GdS - Verticalizzazioni e movimento degli esterni: ecco il metodo Conte

Conte si sta già prendendo l'Inter. Il neo tecnico dei nerazzurri ha già gettato le basi sul gruppo in vista della prossima stagione con un nuovo modulo e con l'azione fondamentale dei due esterni offensivi. Non solo: difesa a tre e verticalizzazioni. Ecco quanto affermato dalla rosea sul nuovo stile della squadra:





"Il cambio che sembra più radicale è quello dello stile di gioco: il possesso palla insistito, e a volte anche orizzontale e prolungato per cercare di far aprire l’avversario è stato sostituito da una immediata verticalità. I tre centrocampisti centrali quando hanno la palla non sono in linea: Brozovic è il più arretrato, Sensi gli dà spesso una soluzione verticale e centrale. Un piano di gara del genere necessita di una forte e continua intensità perché i primi secondi dell’azione possono essere decisivi e rallentare può equivalere a fermarsi. Perisic e Candreva partivano larghissimi, coi piedi sulla linea laterale: la loro tenuta difensiva è stata testata poco, ma in attacco hanno fatto vedere varie soluzioni. Il croato non solo ha cercato il fondo o il tiro, ma altre volte si è accentrato con il pallone, scaricando poi sul centrocampista appostato al limite, come in occasione del gol di Brozovic. A un certo punto si è visto un cross di Candreva per Perisic, sul secondo palo: da esterno a esterno, un marchio di fabbrica contiano".