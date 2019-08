(GDS) Verso Cagliari Inter: possibile sorpresa tra i convocati

Non solo mercato. In casa nerazzurra a tenere alta la concentrazione c'è anche la trasferta di Cagliari che andrà in scena domenica sera alle 20 e 45.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport potrebbe esserci una sorpresa nella lista dei convocati.

Si tratta di Alexis Sanchez. Il cileno sicuramente non potrà scendere in campo, visto che domenica avrà solo due allenamenti alle spalle.

Tuttavia potrà esserci spazio per una sua convocazione. Questo quanto si legge sulla rosea.

"Il contratto firmato ieri sera sarà depositato e sarà avviato l’iter per ottenere il transfer. In linea teorica c’è tempo sufficiente per vedere il cileno – se non in campo – almeno tra i convocati. Con quale numero di maglia? Non sarà il 7 ormai sulle spalle di Icardi. Probabile che venga aggiunto...l’1 davanti, quel 17 attualmente libero e già indossato nelle prime stagioni con l’Arsenal."