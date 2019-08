GDS - Valencia Inter, luci e ombre: tre i rimandati nerazzurri

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza la prestazione dei nerazzurri di Antonio Conte dopo la vittoria contro il Valencia ai calci di rigore. Buone risposte per il tecnico, anche se si può ovviamente migliorare.

COSA VA – “Quando il centrocampo riesce a distendersi, ora ha soluzioni per arrivare fino in porta. Brozovic, Sensi e un Barella lentamente in crescita dimostrano di essere compatibili e potenzialmente pericolosi. Il tasso tecnico lì in mezzo è salito: uno stop di Sensi su cross sballato di Barella fa fare “ooh” anche ai fini palati degli spagnoli”.

COSA NON VA – “Se la difesa nerazzurra nelle prime uscite era sembrata a tenuta stagna, contro il Valencia ha sofferto più del dovuto, rimanendo tagliata fuori dai lanci, con il trio dietro a volte lasciato pericolosamente solo. Skriniar non è ancora in versione ‘ghe pensi mi’ e la fascia destra Candreva-D’Ambrosio balla con Guedes”.