(GDS) Una trattativa praticamente chiusa ora è in un vicolo cieco

L'Inter continua ad avere fretta per chiudere la trattativa per Dzeko, ma di fronte si sta ritrovando uno scoglio non da poco.

La dirigenza della Roma infatti non sembra essere disposta a cedere il giocatore a condizioni diverse da quelle che da lei posta.

Per questo al momento si registra una fase di stallo.

"Operazione finita in un vicolo cieco, visti i rapporti freddi con la Roma. Ci sono pochi dubbi sul finale della storia, ma siamo in una fase in cui nessuno dei due club vuole fare il primo passo verso l’altro. E in questo senso lo stesso bosniaco sta vivendo con impazienza il momento."