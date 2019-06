GdS - Un top player scaricato da Conte. Cessione in vista?

L'Inter sembrerebbe intenzionata a sfoltire la rosa: dopo aver messo sulla lista cessioni Joao Mario e Borja Valero i nerazzurri, stando alle indiscrezioni della "Gazzetta dello Sport", vorrebbero mettere alla porta anche Radja Nainggolan. Il belga non sarebbe un profilo gradito da Conte e in caso di un'offerta succosa la dirigenza targata Suning direbbe sì al via libera dell'ex Roma. Ecco quanto riferito dall'edizione odierna della rosea:





"Nainggolan preoccupa a livello disciplinare e non viene più considerato decisivo in campo: i 39 milioni spesi solo un’estate fa per il suo cartellino e l’ingaggio alto restringono le destinazioni possibili. Se tornasse un vecchio interessamento dalla Cina, potrebbe essere la soluzione. Gli altri esuberi sono i palleggiatori leggeri o poco performanti che rispondono ai nomi di Joao Mario e Borja Valero. Lo spagnolo può tornare a fare il «sindaco» a Firenze, il portoghese piace in patria e al Montecarlo. Terra di motori da F1, ma è solo una coincidenza".