GdS - Un match da 122 gol, ecco Inter-Atalanta: l'attacco al potere

La sfida del gol. Così si potrebbe riassumere il match di domani sera tra Inter ed Atalanta. A scontrarsi al Meazza ci saranno i due attacchi più prolifici della Serie A: 62 reti per l'Inter contro le 60 dei bergamaschi. 122 gol in due in sole 25 giornate. La Lu-La e gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni contro la coralità di Gasperini.

Parlando di numeri la Gazzetta dello Sport parte dall'analisi del reparto offensivo nerazzurro, inserendo all'interno pure Hakimi paragonabile al Colosso Maicon dei tempi passati: "13 centri per il Toro, sono 18 per BigRom. Alle loro spalle non c’è Sanchez (cinque), ma un Hakimi sempre più determinante e che, come “peso”, è paragonabile a Maicon nelle stagioni di Mancini e Mourinho (sei gol finora per l’ex Real Madrid)".

Dall'altra parte un Muriel ispirato insieme a Zapata e alla crescita nelle ultime partite di Ilicic. Anche in questo caso viene inserito un esterno, con Gosens alla pari di Zapata a livello di numeri: "Muriel (15) e Zapata (9) con Ilicic che ultimamente sembra rincorrere non solo nelle statistiche (cinque reti in 17 presenze in campionato), ma anche nelle gerarchie (lo sloveno è in ballottaggio per una maglia da titolare). Non è il terzo marcatore della Dea, perché c’è un Gosens mai così forte e che la butta dentro quanto Duvan: il tedesco, attualmente tra i top nel ruolo in Europa per rendimento, sarebbe l’ideale per il 3-5-2 di Conte". Numeri impressionanti, per un match che promette spettacolo e scintille.