GdS - Un giocatore verso l'addio, da valutare il futuro di altri due

L'Inter avrebbe delineato il futuro di tre giocatori presenti in rosa. Secondo la "Gazzetta dello Sport" Joao Miranda sarebbe pronto a partire, da valutare invece Perisic e Lautaro, specialmente quest'ultimo in caso di arrivi di Dzeko e Lukaku.





Su Perisic: "L’esterno croato, croce e delizia dell’Inter, ha vissuto l’ultima stagione sulle montagne russe. Aveva tanti estimatori all’estero dodici mesi fa, aveva chiesto di andare via a gennaio, è rimasto convinto da Marotta e Spalletti ma non ha mai avuto un rendimento costante. Oggi Ivan si gioca tantissimo: a Conte piace, sfruttare la sua gamba facendolo giocare a tutta fascia è più che un’ipotesi ma il punto di domanda resta la testa".

Su Lautaro: "Tra i giocatori da valutare bene c’è anche Lautaro Martinez. Il Toro, 6 gol al primo anno di Serie A, perderà l’amico Icardi e dovrà fare un passo in avanti. A Conte piace, ma l’arrivo di Dzeko e Lukaku certo non lascerà spazi giganteschi là davanti".



Su Miranda: "Diversamente da Miranda. Il brasiliano andrà via: il fatto che Conte, parlando della difesa a 3, non abbia nominato Joao è più di un’indizio".