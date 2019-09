GdS - Un esterno sarà l'arma in più per il derby: il punto

Politano nuovo giocatore su cui puntare per il derby. La Rosea spiega la situazione ad Appiano Gentile indicando l'ex Sassuolo come favorito per una maglia da titolare:



"Ed è in quest’ottica che aumentano le chance di vedere Politano accanto a Lukaku sabato sera. Anzi, qualche metro indietro, partendo leggermente largo a destra pronto a sprintare sulla trequarti e a mettere in crisi la fase difensiva del Milan.In questo momento l’ex Sassuolo sembra l’attaccante più in forma, l’unico in grado di strappare, saltare l’uomo e garantire superiorità numerica.



Con l’Udinese è stato il più pericoloso, soprattutto da fuori area, mentre contro lo Slavia ha avuto un impatto devastante grazie alla rapidità di gambeedi idee. Certo, pensare di rinunciare a Lautaro - dopo l’ottima parentesi con l’Argentina-può sembrare un azzardo. Però la condizione di Politano è straripante e oggi il 3- 4-2-1 sembra avere più equilibrato e soluzioni per dare a Sensi maggiore libertà d’azione. Il laboratorio è aperto: Conte cerca una nuova scintilla per accendere la dinamite".