GdS - Un esterno salta la prossima amichevole. Ritorno atteso ad Appiano

Matteo Politano ai box. Stando alle indiscrezioni della "Gazzetta dello Sport" l'esterno ex Sassuolo non sarebbe disponibile per il prossimo impegno dei nerazzurri del pre-campionato.



Il giocatore salterà il Psg, con il suo utilizzo che sarebbe atteso ad Appiano Gentile. Per lui forfait anche per l'appuntamento estivo contro la Juventus. Ieri è tornato a svolgere lavoro differenziato, ma per una sua ricomparsa sul rettangolo verde bisognerà pazientare.



Conte dovrà fare a meno di una pedina nei prossimi match, ma nonostante questo continua per gradi il recupero del numero sedici della Beneamata.



Politano-Inter: ritorno slittato.