(GDS) Un dettaglio svela il possibile destino di Icardi tra un anno

Il destino di Icardi è stato definito nella giornata di ieri, almeno per la stagione in corso.

Tra un anno quindi bisognerà capire quale scelta effettuerà il PSG, ossia se trattenere o rispedire al mittente il giocatore.

La Gazzetta dello Sport quest mattina, parlando di questa cessione, ha focalizzato l'attenzione su un dettaglio che potrebbe far capire le intenzioni dei club.

Icardi quest'anno percepirà in Francia 7 milioni di euro, cifra vicina a quella che gli avrebbe garantito la Juventus (7,5 milioni di euro).

Nel caso di permanenza lo stipendio salirà ad 8 più bonus, per una cifra complessiva che si avvicinerebbe ai 10. In casi di ritorno all'Inter lo stipendio invece sarà di 5 milioni di euro.

"A leggerla con i semplici numeri, tra un anno a Icardi converrebbe economicamente restare in Francia. Ma la logica conta zero in questa storia".