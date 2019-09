(GDS) Un dato rassicura Conte in vista del derby. I dettagli

Domani sera alle 20 e 45 andrà in scena il derby di Milano tra Inter e Milan, e la Gazzetta dello Sport quest mattina ha riportato alcune statistiche inerenti al match.

Giampaolo ha giocato, da allenatore, 4 derby sulla panchina della Sampdoria, vincendoli tutti.

Stessa statistica per Conte da allenatore della Juventus (anche se in uno di questi era sqaulificato e sulla panchina sedeva il suo secodno Alessio). Tuttavia l'ex CT vanta un altra statistica favorevole: da tecnico non hai mai perso contro il Milan.