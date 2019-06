(GDS) Un club italiano pronto a soffiare Lukaku all'Inter. I dettagli

Lukaku è finito nel mirino del Napoli. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport, che spiega come il club partenopeo vorrebbe fr leva sulla legge che agevola la tassazione per i lavoratori che sono stati residenti all'estero. Aurelio De Laurentis è alla ricerca di un grande attaccante, e il profilo del belga attira il presidente.

Tuttavia esiste il nodo relativo ai diritti di immagine, che nel caso di Lukaku sono gestiti da un'azienda discografica.

E la posizione dell'Inter? "Tra Lukaku e il club nerazzurro i discorsi sono avviati da tempo, nelle scorse settimane il belga è stato anche avvistato a Milano. Ma quel che spaventa il club nerazzurro, molto più che l’accordo con il calciatore, è trovare un punto d’incontro con lo United. Perché l’Inter non è disposta a fare l’operazione solo cash, non a caso i dirigenti nerazzurri hanno fatto pervenire a Manchester un’offerta per uno scambio con Perisic, ricevendo in risposta un secco no.

Diverso, magari, sarebbe inserire nell’offerta lo stesso Icardi, che pure però è orientato a restare in Italia e aspetta di capire i ragionamenti della Juventus. Ecco perché l’Inter sta valutando anche altre opzioni. E a Marotta non dispiacerebbe chiudere il discorso attaccante con lo scambio Icardi-Dybala. Con relativo addio a Lukaku, ovviamente".