GdS - Un centrocampista nel mirino di quattro club, l'Inter sorride

Joao Mario è sulla lista cessioni dell'Inter: il centrocampista lusitano non rientrerebbe più nei piani dei nerazzurri, con Suning che sorride dopo le richieste di quattro squadre.



Secondo quanto riferito dalla Rosea, Monaco, Sporting, Siviglia e Galatasaray sarebbero disposti a sborsare la cifra chiesta dalla dirigenza della Beneamata per aggiudicarsi Joao, con un addio del giocatore ormai imminente data l'esigenza del congiunto di Porta Nuova di fare cassa:



“Piace da sempre a Monaco e Sporting (club da cui è arrivato nel 2016), ma anche Siviglia e Galatasaray hanno fatto un sondaggio. La destinazione non è chiara, ma l’addio è piuttosto scontato“.