(GDS) Un big in uscita, una cessione bloccata e una plusvalenza realizzata

Non solo Lukaku in casa Inter. Ora gli uomini mercato nerazzurri si concentreranno sul capitolo inerente alle cessioni.

Chi è stato messo sulla lista dei partenti è Perisic. Conte ha fatto capire che il croato non ha le caratteristiche adatte per giocare nel suo modulo. Per questo l'Inter vuole cederlo, anche a costo di farlo in prestito, in stile Nainggolan.

Chi invece era in partenza, ma è stato trattenuto è Politano, che ha convinto Conte con le sue prestazioni.

Intanto Puscas è stato venduto al reading, garantendo una plusvslenza di 3 milioni di euro. Lo riporta la Gazzetta dello sport.