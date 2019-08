GdS - Trattativa tortuosa, l'Inter vira su un vecchio obiettivo

L'Inter continua la ricerca del tanto desiderato centravanti. Secondo la Rosea si sarebbe tirato fuori Edinson Cavani, dopo che l'uruguayano ha deciso di non aprire definitivamente al club di Suning. Nel frattempo non mancano le alternative, come si legge dalle colonne del noto giornale sportivo:





"Beppe Marotta e Ausilio, ieri ad Appiano Gentile con Conte per un mini-vertice di mercato, non intendono perdere tempo prezioso. L'opzione Romelu Lukaku ha ancora margini di fattibilità, ne in queste ore paiono prendere consistenza le ipotesi alternative che portano al croato Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte o Duvan Zapata dell'Atalanta".



I nerazzurri potrebbero virare su un vecchio obiettivo in maniera concreta. Marotta e Ausilio non intendono perdere del tempo prezioso, con le scadenze che stringono per regalare a Conte la punta richiesta in questa finestra di mercato.