GdS - Torna un giocatore in rosa: ecco di chi si tratta

Puscas torna all'Inter. Questa la notizia lanciata stamattina dalla "Gazzetta dello Sport" che sottolinea il ritorno del rumeno nella rosa di Conte.



Puscas non sarebbe stato riscattato dal Palermo e un suo riapprodo a Milano sembrerebbe ormai scontato, con il neo-tecnico salentino che potrà contare su una pedina in più durante il ritiro.



Ecco quanto riferito dalla rosea: "Puscas torna a Milano federalmente e da lì poi i nerazzurri potranno ricavarne ben più di quei 3 milioni che erano stati stabiliti nell’affare con i rosanero (con relativa plusvalenza). Quando sarà ufficiale l’assenza del Palermo nell’organico del prossimo campionato di B i club interessati si presenteranno nella sede di Viale della Liberazione con le varie offerte in mano; nel frattempo, la Beneamata potrebbe allungare l’accordo con il classe '96 di Marghita attualmente in scadenza il 30 giugno 2020".