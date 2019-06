GdS - Tesoretto di 40 milioni dal vivaio. Ecco chi sono i partenti

L'Inter continua a lavorare sul fronte cessioni: secondo la "Gazzetta dello Sport" sarebbe il vivaio la vera miniera d'oro nerazzurra, con alcuni giovani pronti a partire per far incassare nelle casse della sede di Porta Nuova un tesoretto da 40 milioni. Ecco quanto riferito dal noto quotidiano sportivo nell'edizione odierna:





"I giovani Rizzo e Gavioli sono sempre più indirizzati verso il Genoa per una cifra complessiva di 8-10 milioni; lo stesso Merola, finito subito fuori dai radar romanisti, piace a diverse squadre di Serie A (Bologna in primis), mentre Vanheusden ed Emmers sono vicini allo Standard Liegi in un affare che peserà fino a 20 milioni di euro complessivi. Operazioni minori, è vero, ma fondamentali per non dover per forza sacrificare un big".