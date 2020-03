(GdS) Stop al campionato. E in Europa cosa succede?

Dopo la decisione del Governo di sospendere il campionato a causa dell'emergenza "Coronavirus" cresce il dubbio sulle sorti delle competizioni europee. Adesso l'Italia si ferma dopo aver registrato altri casi di contagio in alcune aree del paese. In Europa sono tanti gli interrogativi sull'eventuale proseguimento delle manifestazioni sportive, con la "Gazzetta dello Sport" che attraverso l'edizione odierna cerca di sciogliere i dubbi ai lettori.



Cominciamo dalla Serie A: il campionato ormai è fermo ai box, non ci sono i presupposti per continuare data la situazione critica nel nostro paese? E adesso cosa succede? Si lavora per un piano di ripresa dopo il 3 aprile, ma dal punto di vista legale c'è una lacuna legata all'eventuale assegnazione dello Scudetto, delle promozioni e delle retrocessioni. Decisivo quindi il consiglio che si terrà oggi, con l'argomento che verrà affrontato nella miglior maniera possibile per trovare la giusta soluzione. La conclusione e la ripresa fino all'ultima giornata non convince nessuno e potrebbe esserci l'ipotesi di non assegnare il tricolore.



Situazione totalmente opposta in Europa: la Champions League e l'Europa League continuano, l'unico nodo da sciogliere sarebbe quello legato a Euro 2020. L'Italia sarebbe propensa a inoltrare la richiesta di rinvio della competizione, anche se la decisione finale spetterebbe ai governi. Per quanto riguarda i match prende quota l'ipotesi del campo neutro per evitare rischi e per garantire il regolare svolgimento dei tornei.



In Italia adesso tutto è fermo, mentre in Europa sembrerebbe non esserci ancora una vera soluzione. Lo scetticismo cresce, e nel frattempo alcune partite verranno giocate a porte chiuse. Il futuro del calcio italiano, e forse anche di quello europeo, è avvolto nella nebbia.