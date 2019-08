GDS - Stasera probabile ultima gara per l'attaccante: l'Inter lo aspetta

Roma-Real Madrid, in programma questa sera all’Olimpico (ore 20), dovrebbe essere l’ultima partita in giallorosso di Edin Dzeko. “Se fosse stato per lui, la partita di stasera non l’avrebbe mai giocata.

Pensava che la sfida con il Parma di maggio (uscì dal campo tra i fischi che poi divennero applausi) sarebbe stata l’ultima all’Olimpico, non immaginava di ritrovarsi a due settimane dall’inizio del campionato ancora con la maglia numero 9 giallorossa addosso. Non sa che ambiente lo aspetterà, ma sa che vorrebbe lasciare un bel ricordo.

Il primo gol ufficiale (contro la Juventus di testa sovrastando Chiellini) ha acceso gli entusiasmi dei tifosi che però “si aspettavano un nuovo Batistuta, capace di vincere le partite anche solo con lo sguardo. Dzeko, quello, non ce l’ha mai avuto. Ma ha avuto tanto altro. E la sensazione è che stasera a tutti i romanisti verrà un po’ di malinconia per quello che poteva essere e non è stato”, chiosa la Gazzetta dello Sport.