(GDS) Spunta il nome del top per il centrocampo. L'Inter fa sul serio

L'Inter fa sul serio per Eriksen del Tottenham. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. Il giocatore danese ha annunciato l'addio dagli Spurs in questi giorni, e Marotta ha intenzione di provare il tutto per tutto per portarlo a Milano.

Il Real Madrid da tempo è sulle tracce del centrocampista, ma i rapporti tra le due società sono tutt'altro che buoni. Inoltre Eriksen ha un contratto in scadenza nel 2020, e non ha intenzione di rinnovare.

Per questa ragione il club inglese dovrà cederlo così da evitare di perderlo a zero tra un anno. Viste le circostanze il giocatore potrebbe partire di fornte ad un'offerta da circa 60-70 milioni di euro, cifra più che abbordabile.