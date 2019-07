GdS - Solskjaer ha dato l'ok, l'Inter si prepara a sbloccare Lukaku

Antonio Conte, al momento in ritiro, non ha ancora a disposizione nessun attaccante che possa essere considerato al centro del progetto. Mauro Icardi è ormai un separato in casa, Lautaro Martinez è ancora in vacanza e l'Inter vorrebbe regalare al tecnico leccese una punta nel minor tempo possibile.

Proprio per questo motivo, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Giuseppe Marotta sarebbe pronto a sbloccare la trattativa per l'attaccante belga del Manchester United.

"Romelu è volato a Perth, in Australia, con lo United, ma Solskjaer è stato molto chiaro prima della partenza: il belga non è la prima scelta del tecnico, che ha dato l’ok al suo addio - scrive la rosea -. Ed è qui che entra in scena l’Inter: Marotta è pronto all’incontro con la dirigenza inglese, che potrebbe arrivare già in questa settimana. Lo United parte da 83 milioni, i nerazzurri stanno studiando le modalità di un’offerta inferiore (60 milioni) che possa comunque accontentare i Red Devils".