GdS - Si attende la risposta dell'attaccante. La situazione

L'Inter sembrerebbe aver scelto il centravanti tanto desiderato. Secondo la "Gazzetta dello Sport" sarebbe Edinson Cavani la punta prescelta da Suning, con il congiunto nerazzurro che avrebbe proposto un contratto di nove milioni a stagione all'uruguayano. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:





"Da Milano è partito un sondaggio, il club resta in attesa di un cenno positivo dall’entourage del giocatore. Doveva arrivare ieri, ma per ragioni tecniche la risposta su un’apertura del Matador a lasciare Parigi per l’Inter è slittata. Non è un no, bisogna solamente aspettare. I nerazzurri hanno prospettato all’ex centravanti del Napoli un contratto triennale da 9 milioni netti, la stessa cifra messa sul tavolo nell’affare Lukaku, più un possibile futuro in Cina grazie a Suning, proprietaria dello Jiangsu".