GdS - Settimana difficile per Conte: ecco perché

Conte non ha ancora superato il pareggio in Europa, ecco quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport":



“Come se non bastasse, il giorno dopo è venuta alla luce l’accesa discussione tra Brozovic e Lukaku negli spogliatoi: tensione che si accumula a tensione, perché anche uno scambio sereno di opinioni può degenerare in una litigata quando le idee sono diverse e la prestazione tutt’altro che convincente.



Ecco, la prestazione di Champions proprio non è andata giù a Conte, che dopo il match ha deciso di andare a dormire ad Appiano per cominciare presto l’indomani a lavorare, ad analizzare al video tutto ciò che la sua squadra non è riuscita a fare nei 90’ contro lo Slavia”.