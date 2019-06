(GDS) Settimana decisiva per il futuro di Icardi. Tre le ipotesi

Questa settimana, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe essere decisiva per il futuro di Mauro Icardi. Società e giocatore dovrebbero incontrarsi nel corso di questa settimana.

Marotta presenterà al giocatore le offerte pervenute fino a questo momento, su tutte quella del Napoli. Qualora l'argentino non dovesse neanche prenderle in considerazione si potrebbe intuire che la Juventus abbia trovato un accordo con l'attaccante.

L'ipotesi peggiore è che la situazione non evolva in una cessione, cosa che porterebbe Icardi a presentarsi in ritiro, con Conte che di troverebbe a gestire il caso in prima persona.