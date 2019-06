GdS - Sensi-Inter, accordo trovato: i dettagli e la cifra

Inter-Sensi: ci siamo. Stando alle indiscrezioni della "Gazzetta dello Sport" l'accordo tra le due parti sarebbe già stato trovato sulla base di 35 milioni. Al club di Squinzi una contropartita tecnica per addolcire l'accordo, con l'ormai ex centrocampista neroverde ormai in direzione Milano. Ecco quanto riferito dall'edizione odierna della rosea:





"Sulla parola l’intesa con l’a.d. neroverde Giovanni Carnevali funziona in questo modo: 5 milioni subito per il prestito, poi 20 milioni per il riscatto obbligatorio. In aggiunta Gravillon, appunto, viene valutato 5 milioni e i bonus pesano per altri 5, in totale l’operazione-Sensi va a regime per 35 milioni. Anche il centrocampista urbinate ha un accordo di massima coi nerazzurri. Il suo agente Giuseppe Riso ha convenuto una scaletta di stipendio che parte da 1,8 milioni a stagione sino al 2024. Ora non resta che trovare il momento giusto per le firme. I vertici di Inter e Sassuolo potrebbero vedersi già oggi o al massimo domani".