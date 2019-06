GdS - Sensi all'Inter cambia il ruolo di Brozovic. Ecco quale

L'Inter si prepara ad accogliere Sensi. La posizione del neo-acquisto nerazzurro cambierebbe lo scacchiere tattico di Conte, che adesso sposterà Brozovic nel ruolo di mezzala nel nuovo modulo scelto dal tecnico ex Juve e Chelsea. Ecco quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport":



"Stefano è in grado di giocare da regista, da mezzala, da trequartista, anche se una volta ha tenuto a precisare la sua preferenza: «Se mi chiedono cosa sono, rispondo mediano davanti alla difesa. Non trequartista né mezzala». Oggi nel 3-5-2, l’idea di calcio da cui parte Antonio Conte, Sensi è pronto a fare il regista, un regista puro che è mancato all’Inter negli ultimi anni: se arriverà anche Barella, Nicolò e Brozovic agiranno in versione mezzali, mentre Lazaro (sempre vicino all’accordo) e Perisic saranno i giocatori a tutta fascia. Con il cagliaritano, però, sarebbe possibile anche un’inversione di ruoli, ovvero Nicolò potrebbe fare il playmaker e Sensi giocare da interno. Ecco perché con entrambi l’Inter non rischia di avere doppioni".