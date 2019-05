(GDS) Se parte Icardi l'Inter prenderà due attaccanti. Fatta per il primo

L’attacco dell’Inter sarà completamente rifondato in estate. La Gazzetta dello Sport ha indicato quella che sarà la linea della società nerazzurra per rinforzare il reparto offensivo. Stando alla rose sarebbe praticamente fatta per Dzeko, che ha già fatto capire di gradire la destinazione. Resta da trovare l’intesa tra i club, e le parti parleranno a stagione conclusa.

Potrebbe però arrivare un secondo attaccante in caso di partenza di Icardi, e il nome in cima alla lista è quello di Lukaku. Il belga costa circa 50-60 milioni di euro. L’arrivo di un secondo attaccante dipenderà dal modo in cui deciderà di giocare il prossimo allenatore. Se il modulo di riferimento fosse il 3-5-2 allora sarà molto probabile che arrivi più di un giocatore.

Piace poi anche Werner del Lipsia, ma per questioni di prezzo resta indietro nelle preferenze, visto che l’Inter vuole puntare una parte cospicua del budget su Chiesa.