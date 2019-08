(GDS) Se parte Icardi all-in per il top a centrocampo. Trattativa più che possibile

Non è cambiata la strategia nerazzurra di realizzare un grande colpo a centrocampo.

Stando alla Gazzetta dello Sport qualora l'Inter riuscisse a cedere sia Icardi che Joao Mario piomberebbe su Milinkovic Savic.

Sarà necessario che dalla cessione dell'ex capitano argentino arrivi denaro liquido. Qualora infatti si concretizzasse lo scambio con Dybala l'assalto al serbo non sarebbe possibile.

Lotito dal canto suo non si opporrebbe alla cessione, purché arrivi un'offerta complessiva da 90 milioni (ad esempio 75 + bonus come proposto dallo United) e ci sia il tempo per trovare un sostituto.