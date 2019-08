GdS - Scambio Biraghi Dalbert, il brasiliano va convinto

Il mercato è in continuo movimento, Dalbert non potrà tronare al Nizza a causa di Nsoki, terzino sul quale i francesi hanno preferito puntare, ed ora, secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina dovrà convincere il brasiliano a vestire la maglia viola.

"L’esterno brasiliano si era convinto a tornare a Nizza, ma ora il suo vecchio club ha virato deciso su Nsoki del Psg, lasciando a Dalbert Firenze come unica possibile nuova destinazione. Tra la Viola e l’Inter c’è già un’intesa per uno scambio di prestiti con Biraghi, resta da convincere Dalbert - scrive la rosea -. Oggi i dirigenti della Fiorentina incontreranno prima l’agente di Biraghi e poi quello di Dalbert per cercare di convincerlo ad accettare la nuova destinazione. Il brasiliano a Firenze avrebbe un ruolo da protagonista e la possibilità di rilanciarsi dopo due stagioni piuttosto negative all’Inter".