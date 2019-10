(GDS) Sassuolo Inter, tre dubbi per Conte in vista della sfida di domenica

L'Inter sarà attesa domenica dalla trasferta di Reggio Emilia, con Conte che dovrà fronteggiare l'emergenza dettata dagli infortuni. I dubbi del tecnico, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, sono tre.

In primis in difesa >bastoni sta seriamente insidiando Godin. A centrocampo Gagliardini, avendo il vantaggio di non essere partito per la nazionale, sembra essere in vantaggio su Vecino per sostituire Sensi (che comunque sarà disponibile).

Infine Lautaro ha più chance di Politano.