(GDS) Sassuolo Inter, Conte ha deciso con chi sostituire Sensi. Il punto

L'infermeria nerazzurra in questo momento sta letteralmente facendo gli straordinari. Fermi ai box ci sono Sensi, D'Ambrosio e Sanchez. Ed il tecnico nerazzurro deve tenere conto di queste assenze nella preparazione della gara contro il Sassuolo.

Stando alla Gazzetta dello Sport a centrocampo i due inevitabilmente certi del posto sono Barella e Brozovic. da decidere chi completerà la linea mediana, anche d+se la scelta sembra essere ben indirizzata.

Da Vecino ci si aspettava di più, e forse proprio l'esplosione del duo Barella-Sensi ha rallentato il suo processo di inserimento negli schemi di Conte. Tuttavia nel match di domenica l'uruguaiano sembra partire indietro rispetto a Gagliardini, e questo per un motivo molto semplice.

Vecino è stato fuori in questi giorni per unirsi alla sua nazionale, e Conte ha potuto lavorare maggiormente con il centrocampista ex Atalanta.