GdS - Rivelazione sul gioco di Conte. Svelato lo schema

L'Inter è al lavoro per preparare la prossima stagione. I nerazzurri hanno già effettuato il primo test contro il Lugano, con il tecnico Conte che però avrebbe lasciato un foglietto con alcuni schemi sui calci piazzati. Ecco quanto rivelato dalla rosea:



"Evidentemente non era una cosa top secret, però dà l’idea di come sta organizzando il lavoro Conte. Nello spogliatoio di Lugano, nel post partita, sono rimasti incollati sulla porta gli schemi su palla inattiva, per angoli e punizioni laterali a favore. Le indicazioni di Conte sono: due uomini sul pallone, due fuori area pronti per la ribattuta, e cinque saltatori. Da sinistra batte Perisic, da destra Brozovic, Sensi sempre al limite e il giovane Esposito in raddoppio sulla palla".