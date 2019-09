(GDS) Quinta vittoria in cinque gare. Svelata l'arma in più di questa Inter

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha elogiato l'Inter per il risultato di ieri e per il modo in cui è arrivata la quinta vittoria in altrettante gare.

In una gara decisa da due terzini (assist di Biraghi per il gol di D'Ambrosio) il migliore in campo è stato Handanovic. L'elemento che più impressiona è la solidità difensiva, che ha permesso fino a questo momento, di subire appena una rete in 5 match (come accadde a Mancini nel 2015-16).

La chiave di questi risultati, secondo la rosea, sarebbe lo spirito della squadra, plasmata ad immagine e somiglianza del suo allenatore. La vittoria di ieri è arrivata contro una squadra che aveva qualcosa di più sul piano del palleggio, e l'Inter ha saputo giocarsela contrapponendo intelligenza tattica e forza di volontà.

Questi sono gli aspetti che Conte ha saputo far tirare fuori alla squadra e che appaiono le basi di quanto fatto finora.