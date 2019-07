(GDS) Questo lo scenario se oltre Lukaku sfumasse anche Cavani

Lukaku sembra ormai quasi sfumato. Lo scambio tra Juve e United potrebbe andare in porto, e questo porterebbe l'Inter a dover virare su Cavani.

Ausilio sperava di riuscire a strappare il belga ad un prezzo di favore, ma il blitz di Londra ha portato notizie diverse rispetto alle aspettative.

Ma se anche l'attaccante uruguaiano del PSG dovesse sfumare? A questa domanda ha risposto la Gazzetta dello Sport, spiegando che a qual punto difficilmente sa andrà su un profilo top per in attacco.

“E se pure con Cavani dovesse andar male? Dove finirebbero i 65 milioni di euro che l’Inter aveva comunque offerto allo United per Lukaku? Non è detto che vicino a Dzeko e Lautaro arrivi per forza un profilo top, in termini di spesa."