GdS - Psg e club inglesi su Lazaro, ma lui ha già scelto l'Inter

Secondo le indiscrezioni della "Gazzetta dello Sport" l'Inter avrebbe una folta concorrenza per Lazaro. Il giocatore dell'Hertha Berlino piace anche al Psg e sempre stando alle parole del noto quotidiano sportivo ci sarebbero anche club di Premier. I nerazzurri sono in pole position, forti del sì del giocatore che ha sposato il progetto targato Conte:





"La prossima settimana Marotta e Ausilio proveranno a stringere per Valentino Lazaro: per l’esterno destro austriaco si vuole evitare di finire in un’asta e le ultime giornate hanno fatto segnare interessamenti del solito Psg e di alcuni club di Premier. Il giocatore però ha scelto la causa nerazzurra, convinto da un corteggiamento iniziato anni fa e dalla possibilità di recitare un ruolo da protagonista (altrove non garantito) in un modulo, il 3-5-2, che lo esalta".