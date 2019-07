GDS - Potrebbe prendere quota uno scambio tra Inter e Napoli: le novità

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport aggiorna lo stato della trattativa tra Mauro Icardi e il Napoli. Il club partenopeo sembra dover rinunciare a Pépé, che ha scelto l’Arsenal per una cifra vicina agli 80 mln di euro.

Il Napoli “ufficialmente non si è mai esposto ma è in corsa per Mauro Icardi, come ha comunicato anche all’Inter”. Il duello con la Juventus è tutt’altro che semplice da vincere ma, ad agosto, la situazione potrebbe diventare più in discesa, qualora scattasse l’effetto domino delle punte.

La Rosea apre anche ad un finora inedito scambio tra Napoli e Inter con Milik che approderebbe in nerazzurro al posto di Icardi. “Strada facendo, lo scambio fra l’argentino e Milik potrebbe prendere quota”, riporta il quotidiano milanese.