GdS - Possibile uno scambio con una big. I dettagli

Icardi per Dzeko: questa la suggestione dell'ultima ora in casa Inter, che potrebbe prendere forma nella giornata odierna. Secondo la Rosea, i nerazzurri vorrebbero arrivare al centravanti bosniaco inserendo nell'affare il cartellino dello scontento argentino nella trattativa. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:



"Il primo punto all'ordine del giorno è proprio Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco si è promesso all'Inter per una manciata di milioni ma la trattativa è ancora in stand-by, in attesa che si sblocchi magari grazie a Maurito Icardi, la suggestione dell'ultima ora. All'inizio nel campionato manca meno di un mese e il tempo per chiudere la caccia al numero 9 stringe sempre di più. Ecco perché oggi sarà una giornata importante anche se non necessariamente decisiva".