GdS - Pezzella non ha dubbi: "Scudetto? Testa a testa tra Juve e Inter"

German Pezzella, difensore della Fiorentina, si è espresso ai microfoni della "Gazzetta dello Sport" in merito alla corsa al titolo. In seguito anche qualche parola sui due argentini delle due squadre (Lautaro e Dybala):



"Stavolta la Juve non farà una passeggiata. L’aspetta un testa a testa vero con l’Inter. Conte è un allenatore vincente e ha portato la sua mentalità nello spogliatoio nerazzurro.



La sfida tra Inter e Juve sarà anche la sfida tra Lautaro e Dybala, due miei compagni di nazionale. Due talenti che saranno due stelle di questo campionato".