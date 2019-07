GdS - Per l'attaccante nessuna contropartita tecnica. I dettagli

"L'affare si farà su base cash, ma fino a quando la Roma non potrà arrivare ad Higuain farà molta fatica ad abbassare la richiesta di 20 milioni", questa l'indiscrezione della Rosea, che sottolinea come l'affare Dzeko sia ormai una questione di contanti e non di contropartite tecniche nell'affare.



L'Inter valuta anche Leao, ma è ormai risaputo che il bosniaco è da tempo nei radar di Suning. Sempre secondo il noto quotidiano sportivo sarà decisivo anche il caso Nainggolan. Il Belga è stato tagliato fuori dal progetto, con l'Inter che valuta la situazione assieme al giocatore che non avrebbe chiuso le porte per il trasferimento.