(GDS) Ora Conte si aspetta di più da 4 dei suoi. Tra loro un'insospettabile

La pausa per le nazionali sarà sicuramente un'occasione per Conte di riflettere su alcuni aspetti. Alcuni giocatori in particolare sono sotto la lente di ingrandimento, e stando alla Gazzetta dello Sport si tratterebbe di 4 calciatori specifici.

L'Insospettabile è senza dubbio Skriniar, che come riportato dalla rosea ha iniziato in affanno questa stagione. L'adattamento alla difesa a tre è stato più difficoltoso del previsto, e lo slovacco ha necessità di migliorare anche in fase di impostazione.

A centrocampo sotto osservazione sono invece Vecino e Lazaro. Il primo partiva come titolare aggiunto, per dar modo a Barella e Sensi di inserirsi gradualmente. I due invece hanno bruciato le tappe, e l'uruguaiano non sta giocando ai livelli che ci si aspettavano da lui. Lazaro invece deve dare prova di saper svolgere anche compiti difensivi, cos' da poter essere schierato esterno a tutta fascia. Il fatto che ora ci sarà una serie di gare contro piccole squadre potrebbe essere un'occasione per lui.

Infine Sanchez. Il cileno è importante per dare fantasia al reparto offensivo, ma il solo mese passato in nerazzurro non è sufficiente per recuperare la piena forma e tornare ai livelli cui è abituato.