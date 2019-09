GdS - Nuovo stadio, delegazioni dei due club di nuovo in Comune

Inter e Milan hanno avuto con un incontro con i consiglieri comunali e con le tre commissioni interessate per la costruzione del nuovo stadio. Ecco quanto riportato dalla "Gazzetta dello Sport":



“I club hanno esposto nuovamente i due progetti presentati pubblicamente giovedì e i motivi dell’impossibilità di ristrutturare San Siro. L’hanno fatto davanti al Consiglio comunale: in linea teorica non un passaggio obbligatorio, ma una forma di buon senso dopo che il sindaco Sala ha deciso di coinvolgere i 48 consiglieri nella dichiarazione di pubblico interesse, che per legge spetterebbe solo alla Giunta. Giunta che, a questo punto, terrà conto dell’atto di indirizzo del Consiglio.



La richiesta di slittamento è così spiegabile: il Consiglio ha chiesto un approfondimento sul tema della demolizione di San Siro, sui costi di un’eventuale ristrutturazione e sulla tempistica della stessa. Ed è probabile che si decida sul tema di chiedere un parere a un consulente esterno, cosa che per l’appunto farebbe allungare i tempi oltre il 10 ottobre. Da parte dei club, in questo senso, non c’è chiusura, a patto che lo slittamento non sia eccessivo in termini di tempo. Di certo c’è che in Consiglio ieri Inter e Milan non hanno trovato un clima semplice”.