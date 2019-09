(GDS) Nuovo stadio, ad un passo la decisione che farà discutere

Inter e Milan vogliono erigere un nuovo stadio comune che andrà a sostituire San Siro. Sembra essere ormai questa la definizione della vicenda, con buona pace di quanti discutono, e continueranno a discutere, la decisione di abbandonare il vecchio stadio.

A capitanare questa "fazione" il sindaco Sala, che vuole la salvezza di San Siro. Ma i due club, stando alla Gazzetta dello Sport, hanno ormai deciso, in quanto presenteranno giovedì due progetti.

“Il prossimo, attesissimo appuntamento è stato ufficializzato ieri pomeriggio: giovedì alle 11 al Politecnico Bovisa di Milano saranno presentati alla città i due progetti ancora in corsa per la creazione dello stadio che dovrebbe prendere il posto del Meazza e per la riqualificazione di tutta l’area di San Siro.

Un passo non obbligato per i due club ma fondamentale a questo punto, viste le polemiche che sta sollevando il progetto rossonerazzurro, con la demolizione dello stadio di oggi avversata da molti. I progetti per l’avveniristico stadio da 60-65mila posti sono di Populous e di Manica-Cmr. Il primo prevede un’arena-cattedrale fatta di luci e vetri che richiama le guglie del Duomo; l’arena del consorzio italoamericano ha due anelli intrecciati che simboleggiano l’unione delle due società verso il futuro”.

“Il progetto di Milan e Inter vale 1,2 miliardi di euro, metà per lo stadio (che potrebbe debuttare nel 2024) e metà per il nuovo distretto in stile Porta Nuova-City Life che dovrà vivere 365 giorni all’anno grazie ad albergo, negozi e un’area intrattenimento.

Milan e Inter vogliono sondare l’umore di Milano. Intanto, però, aspettano la fondamentale decisione del Comune sulla «pubblica utilità» attesa entro il 10 ottobre, ovvero 90 giorni dopo il deposito del «progetto di fattibilità tecnico-economica".