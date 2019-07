GdS - Non solo l'Inter, il dirigente ricoprirà un'altra carica: i dettagli

Beppe Marotta ottiene la carica di consigliere federale della Lega Calcio. Il dirigente della Beneamata si occuperà dello sviluppo del calcio femminile e delle seconde squadre, oltre alle manovre riguardanti il club targato Suning. Ecco quanto affermato dall'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport":



“Farà parte delle due commissioni che la Lega Serie A ha individuato per le attese riforme sul calcio femminile e sulle seconde squadre. Il capitolo-donne non è solo glamour. È ferma la volontà di allargare la base delle praticanti, dando loro garanzie professionali adeguate. Al tavolo di lavoro contribuiranno anche Braghin, Stincardini e Grilli. Nell’agenda marottiana è strategico anche l’argomento seconde squadre. Con le attuali norme solo la Juve ha sfruttato quest’opportunità. Ma i club di A spingono per uscire dalla tagliola dei ripescaggi, chiedendo regole d’ingaggio economicamente più compatibili. La stessa Inter intende avvalersi di questa opportunità a medio termine. Significativo il coinvolgimento di Luca Percassi (Atalanta) in questo gruppo di lavoro che promette un fattivo impegno”.