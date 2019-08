GDS - Neymar scatena l'effetto domino: anche l'Inter nel giro dei bomber

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, riporta il possibile addio di Neymar al PSG che potrebbe dare il via ad un effetto domino degli attaccanti che riguarda anche l’Inter.

Qualora Barça o Real non inserissero nell’affare anche un attaccante dalle caratteristiche di Dybala, sarebbe proprio la Joya a finire nel mirino del PSG che, con i soldi eventuali ricavati da O’Ney, non avrebbe problemi ad accontentare le richieste della Juventus e del giocatore (12 mln di stipendio).

EFFETTO DOMINO – La Juventus sarebbe più propensa ad accettare la proposta del PSG per Dybala anche per allontanare definitivamente il pericolo Inter, avendo così l’opportunità invece di puntare con più insistenza su Mauro Icardi ma come operazione singola – l’argentino è valutato una sessantina di milioni – e non più come uno scambio con lo stesso Dybala.

INTER SU DZEKO – L’eventuale partenza di Icardi direzione Juventus libererebbe il posto all’Inter per Edin Dzeko: il bosniaco è sempre più vicino ai nerazzurri e “da ferragosto ogni giorno è buono per chiudere la telenovela a 20 milioni circa”, Higuain alla Roma è invece essere l’ultimo tassello dell’effetto domino.