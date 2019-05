(GDS) Nasce l'Inter di Conte: ecco i giocatori chiesti dal tecnico

Antonio Conte è ormai vicinissimo ad iniziare la sua avventura all’Inter. Il tecnico leccese ha sempre dichiarato di voler prender una squadra in grado di vincere subito, quindi è lecito aspettarsi in estate un mercato importante. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha fatto il punto su quelle che sono i nomi sulla lista di Marotta ed Ausilio.

Il primo reparto che verrà rinforzato è il centrocampo, con i nomi di Barella e Pellegrini in cima nella lista dei desideri. Il primo ha un costo importante (50 milioni di euro), mentre per il secondo c’è una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Come sterno il nome forte è quello di Chiesa, ideale per il 3-5-2 di Conte. Costa 70 milioni di euro, ma l’Inter lavora sull’inserimento di alcune contropartite tecniche( Gagliardini in primis).

Infine per l’attacco i nomi seguiti sono tre. Lukaku, per il quale si lavora ad uno scambio che coinvolgerebbe Perisic. Dkezo, che l’Inter valuta 12 milioni mentre la Roma vorrebbe incassarne 20 da una sua cessione, e per ultimo il mai tramontato Zapata.