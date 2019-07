GdS - Nainggolan parte con la squadra, ma l'Inter ha già deciso

L'Inter sembrerebbe aver già deciso il futuro di Nainggolan. Stando alle voci della "Gazzetta della Sport" il belga partirà con la squadra in direzione Cina, anche se la dirigenza targata Suning avrebbe già scelto di lasciar andare il centrocampista belga:





“A Singapore e in Cina andrà: anche lì non giocherà le amichevoli, ma si allenerà con i compagni e di volta in volta si deciderà quale parte dell’allenamento farà. È già successo in Svizzera: quando Conte per alcuni esercizi, situazioni o partitelle ha avuto bisogno di un centrocampista in più, lo ha usato con i compagni. Senza però che la cosa cambi l’idea di fondo: se da una parte viene apprezzata la professionalità di questa prima piccola parte di stagione, non ci sono spazi per rimonte o cambi di scenari. Anzi, bisognerà fare in fretta perché il mercato cinese chiude il 31 luglio. Anche se le questioni familiari, con la malattia della moglie Claudia, hanno forse reso più difficile una scelta di cambio di scenario così radicale. Intanto l’Inter continua a cercare al belga una sistemazione, anche in prestito oneroso (l’ammortamento per questa stagione pesa per 9 milioni)“.