GdS - Nainggolan ai margini, riecco un vecchio obiettivo

L'Inter continua a lavorare sul mercato in entrata. I nerazzurri puntano a rinforzare la mediana, oltre all'attacco dove viene registrato sempre l'interesse continuo per Lukaku. A centrocampo Nainggolan sembrerebbe essere sulla lista della spesa, con la dirigenza targata Suning che rimette nel mirino una vecchia conoscenza della Serie A, Ecco quanto affermato dalla rosea:





"Nel centrocampo di Conte ci deve essere un giocatore con le qualità del belga per alzare ulteriormente il livello. Si è parlato di Vidal, vecchio pupillo dell’ex c.t., e l’obiettivo è prendere una pedina che porti muscoli, esperienza e capacità realizzativa. Se Radja non si muove, però, tutto si complica. Marotta e Ausilio sono al lavoro per piazzare lui e Icardi, ma le offerte latitano e questo immobilismo crea evidenti difficoltà per affondare il colpo in entrata".