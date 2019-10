(GDS) Momento nero per Conte, che si affida a tre "nuovi" innesti

La fortuna non sta di certo sorridendo ad Antonio Conte in questa fase della stagione, visti i numerosi infortuni che hanno colpito la sua squadra. Il tecnico ora non può far altro che valutare le alternative, ed in particolare ci sono tre giocatori pronti a scalare le gerarchie.

L'infortunio di D'Ambrosio ha creato un doppio vuoto, ossia in difesa e sull'out di destra a centrocampo. Nel reparto arretrato troverà molto più spazio Bastoni, autentico pupillo dell'allenatore leccese che in estate ne ha bloccato la cessione e a cui ha dato fiducia schierandolo addirittura nel big match con la Juventus.

A centrocampo c'è Candreva, ma anche Lazaro potrà finalmente mettere minuti nelle gambe. Infine in attacco a causa dell'infortunio di Sanchez è stata bloccata la partenza di Esposito per il mondiale under 17.