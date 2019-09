GdS - Mercato, l'Inter non si ferma. Ecco i prossimi obiettivi

L'Inter continua a lavorare sul mercato: secondo quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport" i nerazzurri avrebbero deciso di puntare tutto su Tonali e Chiesa. Per il primo c'è da battere la concorrenza targata Psg:



“L’asta all’orizzonte è già in funzione di gennaio: per un’eventuale operazione da sottoscrivere subito, ma con il cambio di maglia posticipato in estate. Una strategia evidentemente mirata a dribblare i concorrenti, ma che deve fare i conti con le esigenze bresciane. Così l’approccio di martedì è servito a scaldare i motori e a testare gli umori di Cellino. Il risultato? E’ presto per trarre delle conclusioni. Ma è certo che a Paratici piace giocare d’attacco e conquistare la pole è il suo mestiere.



L’ingresso in scena ufficiale per Tonali non può non determinare un effetto a catena. Ma ormai l’asticella si è alzata. Dopo i sondaggi della Roma di Monchi, in estate la Fiorentina ha provato a mandare in tentazione il patron bresciano. Lo stesso Milan appare in questo momento fuori onda. Invece l’onnipresente Inter appare decisa a contrastare la strada ai bianconeri: come già si nota per Chiesa. Attenzione, però, anche all’opzione estera. In particolare alle mire del Psg. Leonardo conosce bene il millennial lodigiano. E non si dimentichi che nella sua prima esperienza parigina il dirigente brasiliano nel 2012 anticipò proprio la Juventus nella caccia a Verratti. Chiaro, a Torino stavolta vogliono evitare sorprese e provano a prendere tutti sul tempo. Ma il giocatore che ne pensa? Sandro, come in campo, non si perde in chiacchiere. Il corteggiamento delle grandi non fa che allargare l’orizzonte delle sue ambizioni”.