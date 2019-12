(GdS) Mercato Inter, si sblocca una trattativa. Il giocatore chiama Conte

Arturo Vidal non è mai stato così vicino all'Inter: il centrocampista cileno sembrerebbe aver definitivamente rotto col Barcellona, dopo la denuncia nei confronti dei blaugrana al sindacato dei calciatori per alcuni bonus non pagati.



Vidal si sarebbe inoltre sentito con Conte nei giorni scorsi e i nerazzurri potrebbero garantire al giocatore lo stesso stipendio che guadagna attualmente in Catalogna.



L'unico nodo sarebbe legato al costo dell'affare: il Barça vuole cederlo a titolo definitivo e non in prestito, con l'Inter che dovrà limare questo dettaglio per assicurarsi Vidal a gennaio. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.